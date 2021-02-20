شكرا لقرائتكم خبر عن كوب أو أكثر من القهوة يحمي القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير المعلومات الغذائية، من 3 دراسات كبيرة ومعروفة لأمراض القلب، إلى أن شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين، ربما يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب. ذلك وفقاً لبحث نُشر في دورية «الدورة الدموية: فشل القلب» الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية.

كانت مخاطر وفوائد شرب القهوة من الموضوعات ذات الاهتمام العلمي المستمر، نظراً لشعبية وتكرار شربها في جميع أنحاء العالم. لا تزال الدراسات التي تبلغ عن الارتباطات بالنتائج محدودة نسبياً بسبب التناقضات في تقييم النظام الغذائي والمنهجيات التحليلية، فضلاً عن نقص المعلومات المبلغ عنها ذاتياً.

استخدم الباحثون وسيلة تعليم الآلة من خلال منصة الطب الدقيق لجمعية القلب الأمريكية، لفحص البيانات من المجموعة الأصلية لدراسة فرامنغهام للقلب ومقارنتها ببيانات من كل من دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، ودراسة صحة القلب والأوعية الدموية. تضمنت كل دراسة 10 أعوام على الأقل من المتابعة.

ظهر من الدراسات الـ3، أن الأشخاص الذين أبلغوا عن شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين كان لديهم انخفاض في خطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل.