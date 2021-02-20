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منظمات قطر الخيرية تواصل دورها المشبوه فى دعم جماعات العنف والإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير اعلامية وحقوقية، عن استمرارالمنظمات الخيرية القطرية فى القيام بدورها المشبوه ، فى دعم الجماعات التكفيرية والمتطرفة فى بعض دول العالم ، تحت ستار المساعدات الإنسانية ، وبحسب ما ذكرت مؤسسسة ماعت ، فى تقرير مصور ، أن مؤسسة راف القطرية، التي يترأسها ثاني بن عبد اللاه آل ثاني، شقيق أمير قطر ، تربطها علاقات وطيدة بعدد من الجميعات في تركيا . 

 

 

وقال التقرير ، إن الجمعيات التركية مرتبطة بشكل كامل فى دعم وتمويل الإرهاب في سوريا وليبيا وغيرها من دول الصراع، ولم يتوقف فقط دورها على ذلك بل ، بل أن التمويل القطرى للجماعات المسلحة وصل إلى أفريقيا وخاصة شمال مالى والسودان ، عن طريق المنظمات الخيرية القطرية ، التى تستخدم لغطاء للتواصل مع جماعات الإرهابية "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، والانفصاليين الطوارق، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية فى أفريقيا. 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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