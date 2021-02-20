شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تناقش اتفاقية التعاون مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إيطاليا الذي عدل فى عام 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً " لتمويل المشروعات الصغيرة

وينعقد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي، وممثل وزارة التعاون الدولى.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أكدت أنه فى إطار التواصل والتنسيق بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة الاستثمار، فإنه يتم إعداد خريطة استثمارية لـ5 محافظات هى (القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية) وجدول بالمشروعات والفرص الاستثمارية في كل محافظة، لتكون نقطة انطلاق لباقى المحافظات.