شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم أتاح الفرصة لتبادل الأفكار بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شيماء عبد الإله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن اعتماد موقع منتدى شباب العالم كمنصة رسمية لمناقشة قضايا الشباب حول العالم، هو أمر يستحق التقدير والاهتمام، مشيرة إلى أن التنسيقية كان لها مشاركة قوية في المنتدى، والتواصل مع شباب العالم.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "ملتقى شباب العالم كان فرصة مناسبة لتبادل الأفكار ليس داخل مصر فقط وإنما خارج مصر أيضا بحرية، وكان يتم دعوة مسؤولين من كافة الدول، وأتيحت الفرصة لشباب في دول لم يتمكنوا من مناقشة أفكارهم في بلادهم".

وقالت: "نحن دائما في تطوير ولدينا العديد من الأفكار، وهناك لجان تعمل بشكل مستمر، وأوراق عمل في موضوعات تخص الدولة المصرية، ونحن مستمرون في العمل، ونتمنتى أن تنتهي كورونا حتى نتمكن من تنظيم نسخة جديدة من المنتدى".