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معارض تركى يكشف معاقبة 10 آلاف مواطن بتهمة إهانة أردوغان

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القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في مدينة مرسين، جنوب تركيا علي ماهر باشارير ، أنه في غضون 5 سنوات فقط واجه حوالى 10 الاف شخص عقوبة تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وأوضح باشارير أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة “إهانة الرئيس، حسبما نشرت جريدة الزمان التركية.

 

وأضاف النائب التركي ، أن أحدث المعاقبين على إهانة الرئيس هما اثنان من الفنانين البارزين في تركيا موجدات جيزن ، ومتين أكبينار، قائلا: “هنا للأسف يميل ميزان العدل إلى السلطة وشريكها الأصغر”، يقصد حزب الحركة القومية ، مشيرا الى أن الحكومة أصبحت ترهب الشعب والمعارضة بالقضاء، زادت قضايا إهانة رئيس الجمهورية في عهد أردوغان بشكل لا يضاهي أي فترة الرؤساء السابقين".

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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