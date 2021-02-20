شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى يكشف معاقبة 10 آلاف مواطن بتهمة إهانة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في مدينة مرسين، جنوب تركيا علي ماهر باشارير ، أنه في غضون 5 سنوات فقط واجه حوالى 10 الاف شخص عقوبة تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح باشارير أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة “إهانة الرئيس، حسبما نشرت جريدة الزمان التركية.

وأضاف النائب التركي ، أن أحدث المعاقبين على إهانة الرئيس هما اثنان من الفنانين البارزين في تركيا موجدات جيزن ، ومتين أكبينار، قائلا: “هنا للأسف يميل ميزان العدل إلى السلطة وشريكها الأصغر”، يقصد حزب الحركة القومية ، مشيرا الى أن الحكومة أصبحت ترهب الشعب والمعارضة بالقضاء، زادت قضايا إهانة رئيس الجمهورية في عهد أردوغان بشكل لا يضاهي أي فترة الرؤساء السابقين".