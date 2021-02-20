وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل الـPCR للسائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل الـPCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقًا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وبحسب بيان اليوم السبت، تفقد الوزيران البنية التحتية للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الإقليمية.