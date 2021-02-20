السعودية تتابع ببالغ القلق الأحداث في الصومال

صرحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة تتابع «ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية»، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو. وأكدت الوزارة أهمية «التهدئة وعدم التصعيد»، معبرة عن التطلع بأن «يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه».

كما أعربت السعودية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

وكان شخصان، على الأقل، لقيا حتفهما وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو ليلة الخميس/الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة. وجرى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.