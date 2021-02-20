السعودية تتابع ببالغ القلق الأحداث في الصومال

كما أعربت السعودية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.
وكان شخصان، على الأقل، لقيا حتفهما وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو ليلة الخميس/الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة. وجرى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.
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