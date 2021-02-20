وفاة النحات الإيطالي العالمي صاحب تمثال ” الثور الهائج “

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

النحات الإيطالي آرتورو دي موديكا، الذي أبدع تمثال وول ستريت الشهير ” الثور الهائج” ، توفي في مسقط رأسه فيتوريا في صقلية، وقالت صحيفة لا ريبوبليكا اليومية إن دي موديكا، الذي أتم الثمانين منذ فترة قصيرة، كان يعاني مرض السرطان .

ويقع تمثال ” الثور الهائج ” في منطقة بولينغ جرين بقلب الحي المالي في مانهاتن. والتمثال الذي يبلغ وزنه 7100 رطل هو أشهر

أعمال دي موديكا، وأصبح أحد رموز مدينة نيويورك.

وضع دي موديكا التمثال بشكل غير رسمي أمام بورصة نيويورك في عام 1989 بهدف تصوير روح العزيمة والإرادة في المدينة الأمريكية.

وبعدما صادرت الشرطة التمثال، دفع الغضب الشعبي إدارة الحدائق والمتنزهات بالمدينة لإعادة وضعه بعد أيام في موقعه الحالي القريب من البورصة.