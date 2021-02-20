بحضور أزولاي..توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم ومركز الأبحاث حول القانون العبري بهدف “زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش”

جدة - عبدالحي حسين - شهدت مدينة بني ملال، اليوم السبت، توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور.

وجرى توقيع الإتفاقية بحضور وزير التعليم، سعيد امزازي، وكذا مستشار الملك محمد السادس، أندري أزولاي الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور.

وتروم الإتفاقية، وفقا لبلاغ الوزارة، “وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف”.

هذا وجاء توقيع الإتفاقية المذكورة، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول “تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” والذي عقد صباح اليوم السبت بمقر ولاية جهة بني لملال خنيفرة، بإشراف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا والي الجهة.