لليوم الرابع على التوالي.. الإحتجاجات العنيفة تتواصل في إسبانيا ونحو 200 مصاب ومعتقل -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تتواصل في إسبانيا لليوم الرابع على التوالي الاحتجاجات العارمة والعنيفة أحيانا المنددة بقيام الشرطة باعتقال فنان الراب، بابلو هاسل، إثر إدانته بتهم “تمجيد الإرهاب” و”إهانة الدولة والعائلة المالكة” من خلال رسائل نشرها على حسابه بـ”تويتر”.

وذكرت صحيفة إلموندو، الإسبانية، اليوم السبت، أن العديد من البلدات الكاتالونية، شهدت ليلة أمس الجمعة، تجدد أعمال العنف، التي طالت فنادق ومتلكات خاصة، فضلا عن منشآت عمومية.

بعض الجماعات التي تميل للعنف، أضرمت النار في صناديق القمامة، وقطعت الطرق، وألحقت أضرارا بالمتاجر والمصارف والمركبات على طرق السير، كما هاجمت الشرطة من خلال إلقاء الحجارة والزجاجات على أفرادها.

المتظاهرون نهبوا كذلك بعض المحال التجارية، وهاجموا مركزا للشرطة في برشلونة، كما ألقوا الحجارة على المواطنين الذين احتجوا على خروجهم.

كما شارك عدد كبير من طلاب الجامعات ومن مجموعات يسارية متطرفة، في عدد من المظاهرات غير المرخصة التي شهدتها مدن برشلونة ولييدا وجيرونا وتاراغونا وفالنسيا.

وأقدمت السلطات الأمنية، على اعتقال 3 أشخاص في مدينة برشلونة، واثنين في جيرونا، على إثر هذه الأحداث، كما تم تسجيل عدد من الإصابات بين المتظاهرين.

ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات التي تقف ورائها جماعات يسارية متطرفة، خلال الأيام المقبلة، بعد أن شهدت الأيام الأربع الماضية، اعتقال ما يقرب من 95 شخصًا وإصابة ما يقرب من 100آخرين.

والثلاثاء، أوقفت الشرطة الإسبانية هاسل الصادر في حقه حكم مثير للجدل بالسجن تسعة أشهر بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي وقوات الأمن.

وكان المغني المذكور قد تحصن الإثنين في جامعة ليريدا في كتالونيا مع عشرات من أنصاره في محاولة لمنع توقيفه الذي يثير الجدل في إسبانيا.

واقتحمت قوات الشرطة الحرم الجامعي؛ وأخرجت المغني وأنصاره واحدا تلو الآخر، وقال ناطق باسم شرطة كتالونيا “لقد دخلنا الحرم الجامعي وبدأنا عملية ترمي إلى إنفاذ القرار القضائي” بتوقيفه.

وكانت محكمة إسبانية قررت منح هاسل حتى مساء الجمعة الماضية، ليسلم نفسه لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه؛ لكنه لم يفعل.

واستخدم هاسل في أغانيه عبارات تنتقد النظام الملكي وأداء الشرطة في إقليم كتالونيا، واتهم الشرطة بتعذيب وقتل المتظاهرين.

وعلاوة على ذلك، انتقد في تغريدات على حسابه في موقع تويتر الملك فيليب السادس ووالده الملك السابق خوان كارلوس.