لقاء يجمع ملك البحرين مع محمد بن راشد وولي عهد ابوظبي

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم السبت، -بمقر إقامته في أبوظبي- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ونقل سموهما إلى ملك البحرين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وتمنياته للعاهل البحريني بموفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين الشقيق دوام الخير والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وعبر الملك حمد بن عيسى عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما.

حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمد بن طحنون رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.