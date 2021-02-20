‏الارياني: مليشيا الحوثي الايرانية تتاجر بأعراض اليمنيين وسجلها حافل بالجرائم

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من لجوء مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران ـ بعد سقوط كل شعاراتها ـ لمحاولة اثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء والتي فندها مصدر امني في حينه.



وأوضح ان مليشيا الحوثي تتناسى آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل‏ في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي انتهكت حرمات المنازل ومارست بحق المرأة ابشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا‏.

وأضاف " تتاجر مليشيا الحوثي بأعراض اليمنيين فيما خمسة من قياداتها الامنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ابرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة".