التعاون الخليجي يعبر عن قلقه تجاه الأحداث المأساوية في الصومال

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

عبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن القلق تجاه الأحداث المأساوية في جمهورية الصومال الفدرالية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.



وحث الأمين العام على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل، يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.

وعبر الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.