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الصحة الاماراتية تعلن تقديم 86.560 جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الاماراتية تعلن تقديم 86.560 جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 86,560 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,553,391 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 56.15 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ( كوفيد-19 ) وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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