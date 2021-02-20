الارياني يدعو المشائخ والقبائل الى عدم الحاق ابنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني" ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والاطفال والمهمشين بالقوة والاكراه إلى محرقة مفتوحة في صحاري وجبال ووديان محافظة مأرب".



وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي وهي تواصل عملية الحشد والتعبئة للمغرر بهم لا تبدو مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات، ولا مستشفيات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من القتلى والجرحى".

ودعا الارياني، المشائخ والقبائل وكل اب وام في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الى منع الحاق ابنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية التي تشيع بالعشرات كل يوم، وعدم الزج بهم في مصير محقق كمن سبقوهم، ورفض السماح باستغلالهم في معركة خاسرة لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الايراني واجندته لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة.

واكد الارياني، ان مأرب التاريخ والحضارة وقبائلها الشجعان الذين تصدوا منفردين بامكاناتهم المحدودة للغزو الفارسي في العام 2015، لن يصيبها مكروه اليوم وهي معقل ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحرار من كل محافظات الجمهورية، مسنودين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.