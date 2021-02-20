شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5 % نسبة إصابة سكّان الولايات المتحدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0%، اليوم السبت، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة لتصل إلى 28 مليون إصابة حتى الساعة 0659 صباحا بتوقيت نيويورك.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط يومي نسبته 3ر0% خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 52ر3 مليون إصابة، بزيادة 3ر0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

كما شهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 2ر8% في عدد الحالات عن يوم أمس ليصل الإجمالي فيها إلى 358 ألفا و795 إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث توفي 577 شخصا.