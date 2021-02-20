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عملية الطارمية وحديث حكومي عن كورونا.. تجدوها في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = مقتل خمسة قياديين من داعش شمال بغداد،، والكاظمي يوجه بإدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية.
= التغيير تتهم مجلس النواب بعرقلة تشكيل لجنة تحقيقية بانتهاك الحقوق والحريات في كردستان،، وتنتقد الصمت الحكومي.

= المالكي يهدد بمواقف حيال عودة البعث،، ورئاسة البرلمان تحدد الاثنين المقبل موعدا لاستضافة هيئة المساءلة.


= الصحة تحذر من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا،، وايران تغلق المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر

 

يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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