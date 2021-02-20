عملية الطارمية وحديث حكومي عن كورونا.. تجدوها في نشرة السومرية المسائية

= الصحة تحذر من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا،، وايران تغلق المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012