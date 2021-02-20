انت الان تتابع خبر عملية الطارمية وحديث حكومي عن كورونا.. تجدوها في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مقتل خمسة قياديين من داعش شمال بغداد،، والكاظمي يوجه بإدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية.
= التغيير تتهم مجلس النواب بعرقلة تشكيل لجنة تحقيقية بانتهاك الحقوق والحريات في كردستان،، وتنتقد الصمت الحكومي.
= المالكي يهدد بمواقف حيال عودة البعث،، ورئاسة البرلمان تحدد الاثنين المقبل موعدا لاستضافة هيئة المساءلة.
= الصحة تحذر من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا،، وايران تغلق المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
= المالكي يهدد بمواقف حيال عودة البعث،، ورئاسة البرلمان تحدد الاثنين المقبل موعدا لاستضافة هيئة المساءلة.
= الصحة تحذر من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا،، وايران تغلق المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها.