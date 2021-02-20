تقرير يرصد تلاعباً في اختبارات كورونا على 'فيسبوك'

وقال التقرير، الذي نشر اليوم السبت، إنه بإمكان أي شخص أن يحصل على شهادة سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا عبر "فيسبوك"، مقابل 60 جنيها إسترلينيا (نحو 85 دولارا أمريكيا).

وكشف التقرير عن اسم أحد ممتهني بيع مثل شهادات الاختبارات هذه غير القانونية، وقالت الصحيفة إنه يعرف على موقع التواصل الاجتماعي باسم، مالك يونس، وقام ببيع اختبار "PCR" مزيف لمراسلها السري، باستخدام تفاصيل مسروقة من عيادة في لندن.



وتفاخر المزور قائلا: "هذه بالتأكيد تعمل، فهي تعمل بنسبة 100 في المئة. لقد فعلت ذلك من قبل حوالي 30 مرة ولم أواجه أي مشاكل".

كذلك، قام مالك يونس البالغ من العمر 18 عاما، وهو من مدينة سباركهيل في برمنغهام، بتزوير اختبار "PCR" سلبي مقابل 80 جنيها إسترلينيا، قام بنسخه من مركز طبي في باكستان.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال استعمال أحد الركاب المصابين بالفيروس التحليل المزيف للسفر إلى المملكة المتحدة.



وقال التقرير إن عيادات الاختبار البريطانية والباكستانية لم تكن على دراية بما يقوم به المزور مالك يونس، وولا تعرف أنه يستخدم معلومات خاصة بهم في أنشطته الاحتيالية.