مصدر أمني يكشف حقيقة سقوط طائرة خلال عملية الطارمية

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة سقوط طائرة خلال عملية الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر استشهاد طيار اثناء عمليات الطارمية التي انطلقت فجر اليوم"، مؤكداً أن "الخبر غير صحيح حيث لا يوجد اي سقوط لطائرة او استشهاد طيار".



وأشار إلى أن "العمليات لا زالت مستمرة حتى الان".