وزير الصحة يكشف عن ارتفاع بإصابات كورونا ويحدد موعد وصول اللقاح

بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير الصحة حسن التميمي، السبت، عن ارتفاع في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين، فيما حدد الاسبوع الاخير من الشهر الحالي موعداً لوصول اللقاح.

وقال التميمي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها"، مشدداً بالقول "نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي".

وأضاف "لاحظنا التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة"، مؤكداً أن "أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها".

ولفت وزير الصحة الى "اغلاق العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات"، مشيراً الى أن "الأسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا بواقع 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق وستكون الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".