النصر يرد على تصريحات النجيفي بشأن العبادي: إدعاء باطل

وقالت متحدثة الائتلاف آيات مظفر في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "ادعاء النجيفي بأن العبادي هو مَن أدخل القوات التركية إلى العراق ادعاء باطل ومدفوع الثمن"، مبينة أن "القوات التركية دخلت العراق منذ زمن النظام السابق، واستمر وجودها بالذات في بعشيقة".وأشارت إلى أن "العبادي تقدم بتاريخ 12 ديسمبر 2015 باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على تواجد القوات التركية قرب مدينة الموصل شمال العراق، وعد وجود تلك القوات انتهاكا للسيادة الوطنية. ورد حينها الرئيس أردوغان: "إن هذه القوات موجودة منذ زمن ومن إتفاق مسبق".

ولفتت إلى أن "العبادي قاد تحركاً إقليمياً دولياً ومنها تحركه على جامعة الدول العربية في حينه، ونجح باِصدار قرار ادانة بالاجماع لتواجد القوات التركية، في حين كان العملاء يدافعون عن تواجد هذه القوات".



وأكدت مظفر، وفقا للبيان، أنّ "العبادي ما زال يدفع ضرائب وطنيته ودفاعه عن وحدة وسيادة العراق قبال الخونة والمتآمرين ومَن باعوا ويبيعوا العراق إلى الأجنبي".

ويوم أمس، وجه القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية، اتهامه لزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، بإدخال القوات التركية إلى العراق.

