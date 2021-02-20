شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 13 حالة وفاة و 3273 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، تسجيل 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، إلى جانب 13 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان للوزارة وزع اليوم أنه تم تسجيل 1978 حالة شفاء من المصابين بالمرض.

وأوضح بيان وزارة الصحة والبيئة العراقية استمرار تصاعد الإصابات بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والأعمار الشابة، وهو مؤشر على سرعة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يهدد بارتفاع سريع بالإصابات خلال الأيام القادمة، مما يعرض مؤسساتنا الصحية إلى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الإصابات المتزايد مما يؤدي إلى زيادة بالوفيات.