شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" يدعو لحل الخلافات سلميًا في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن القلق تجاه الأحداث المأساوية في جمهورية الصومال الفدرالية، التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.

وحث معاليه على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل، يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.

وعبر عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.