الدول الغنية تخزن كميات هائلة من اللقاحات تفوق حاجتها

واشنطن ـ رويترز: قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات كوفيد19 التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية ويشجع تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحا بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات. وأضاف مالباس لرويترز أنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لاثنتي عشرة دولة من بينها الفلبين وبنجلاديش وتونس وإثيوبيا بحلول نهاية مارس على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

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