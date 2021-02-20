منح فجوة زمنية أطول لجرعات «أسترازينيكا» تجعله أكثر فعالية

لندن ـ وكالات: كشفت دراسة علمية حديثة عن سر يمكنه أن يجعل لقاح “أسترازينيكا” أكثر فعالية عند استخدامه للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وأوضحت الدراسة العلمية المنشورة في مجلة “لانسيت” الطبية المتخصصة، أن منح فجوة زمنية أطول للجرعات الخاصة بلقاح “أسترازينيكا” تجعله أكثر فعالية بصورة كبيرة في الوقاية من “كوفيد 19”.

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