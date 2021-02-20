'أف-16' تنفذ ضربات جوية شمالي بغداد

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "طائرات أف 16 تنفذ 4 ضربات لإسناد قطعات قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي تنفذها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

واعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين (من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة) في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة.

