الحجرف: الحوار سيجنب الصومال الأحداث المأساوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف عن القلق تجاه الأحداث المأساوية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

ووقعت احتجاجات حاشدة، الجمعة، في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية مقديشو، رفضا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، تخللتها اشتباكات أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.

وحثّ الحجرف على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل، يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.



وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كانت المعارضة الصومالية قد دعت للتظاهر إلا أن النظام سعى لعرقلتها بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات.

