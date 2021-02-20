بعد رحلته للمكسيك.. مسؤول شرطة لحاكم تكساس: قل لا لأطفالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم قائد شرطة هيوستن آرت أسيفيدو، السيناتور تيد كروز، بعد سفره تاركا وراءه أزمة انقطاع الكهرباء والثلوج في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال أسيفيدو لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "اتخذنا جميعا قرارات سيئة. في بعض الأحيان عليك تعليم أطفالك كلمة (لا)، وكان هذا ليكون وقتا جيدا لتقول لأطفالك: لا".

وتابع: "سيتعين علينا الانتظار حتى نقف على أقدامنا"، مضيفا: "اتخذنا جميعا قرارات سيئة في بعض الأوقات.. بصفته أبا، ربما تغلب عليه قلبه".

وكان كروز قد قال إن رحلته إلى المكسيك جاءت بطلب من بناته، وأضاف لوسائل الإعلام، مساء الخميس: "تتساءلون فيما كنت أفكر.. كنت أحاول الاعتناء بعائلتي. كنت أحاول الاهتمام بأطفالي".

وقوبلت رحلة كروز إلى كانكون في المكسيك، الخميس الماضي، بانتقادات شديدة عبر الشبكات الاجتماعية وحتى أمام منزله، إذ تجمع متظاهرون تعبيرا عن غضبهم حيال فعلته.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، قال كروز إن الرحلة السريعة كانت مجرد رحلة ليلية لمرافقة أطفاله الذين أرادوا الخروج في عطلة مع الأصدقاء.

وأضاف كروز عند وصوله إلى هيوستن: "سيقول الناس ما سيقولونه. أنا أب، وكنت أحاول أن أكون أبا جيدا، والاهتمام بأطفالي"، مضيفا "أنا سيناتور أيضا وأبذل قصارى جهدي لولاية تكساس كل يوم، وسأواصل فعل ذلك".

وتابع: "السفر إلى كانكون في وقت تسببت فيه كارثة الشتاء بالولاية إلى حرمان الملايين من الكهرباء أو المياه، كان خطأ".

وحرمت موجة الصقيع التي تضرب جنوب الولايات المتحدة المنازل من الكهرباء. وفي تكساس لا يزال 2.3 مليون شخص متأثرين بهذه الأعطال منذ الأربعاء الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس، حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.