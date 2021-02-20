"النواب" الليبي ينشد الثقة للحكومة.. والمنفي يتعهد بعدم الإقصاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث مجلس النواب الليبي أعضاءه على تنحية الخلافات جانبا ومنح الثقة للحكومة، فيما تعهد رئيس المجلس الرئاسي بعدم الإقصاء.

يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، أكد أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل البرلمان الليبي، الممثل الشرعي للشعب والمنتخب ديمقراطيا.



جلسة صحيحة

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال العقوري إن منح الثقة للحكومة من قبل السلطة التشريعية يعد سنداً شرعياً لتتمكن من القيام بعملها، دون التشكيك في شرعيتها امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم.

وأكد ضرورة استجابة البرلمان لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات عديدة من الانقسام.

سرت الليبية تستعد لجلسة منح الثقة للحكومة

وطالب العقوري الأعضاء بضرورة الحرص على التئام شمل مجلس النواب، وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت، على أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة، وتأجيل جميع المواضيع الخلافية إلى جلسات قادمة.

كما دعا النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية، والحرص على أن يقوم البرلمان بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي، وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي، والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار.

حكومة واحدة

يأتي ذلك فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه، السبت في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أن الحكومة المقبلة ستكون واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن المنفي ناقش خلال لقائه بوتشينو العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية.

وشدد المنفي على أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة" الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها، للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها (نهاية 2021).

من جانبه، هنأ السفير جوزيبي بوتشينو رئيس المجلس على توليه المنصب، مؤكدا أن إيطاليا ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار