شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 وإصابة 6 في حادث سير مروع بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز

قال مصدر أمني وآخر طبي بمحافظة السويس المصرية، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون السبت، إثر تصادم حافلة بشاحنة على أحد الطرق. وقال المصدر الأمني إن الحادث وقع على طريق الوردة البيضاء الذي يربط نفق الشهيد أحمد حمدي بطريق السويس/القاهرة، عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة تحمل مواد حجرية. وأضاف أن شدة الاصطدام تسببت في تهشم جسم الحافلة وتحطم بعض نوافذها، مشيراً إلى صعوبة استخراج بعض الجثث من داخلها. وتتكرر حوادث المرور في مصر، لعدم التركيز في القيادة لدى بعض السائقين، وسوء حالة بعض الطرق.