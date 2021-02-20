شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم سكان أكثر من مئة دولة بـ200 مليون جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

تلقّى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعدّتها «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 ت غ السبت. وتمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهّدت يوم الجمعة بمشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافاً مع الدول الأكثر فقراً، ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم. وكان خبراء منظمة الصحة العالمية قد كشفوا في وقت سابق أن الوضع قد يتغيّر في الأشهر المقبلة، وأن بعض الأدوية التي وصلت إلى المراحل الأخيرة من التجارب السريرية يمكن أن تكون جاهزة قريباً لإنقاذ الكثيرين، في الوقت الذي تتسارع فيه حملات التلقيح المكثفة. وكانت آخر البيانات التي وصلت إلى منظمة الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، حول مضاد فيروسي واعد من حيث مستوى فاعليته وطريقة تناوله، وقد طوّره باحثون في جامعة «إيموري» الأمريكية انطلاقاً من المستحضر الأساسي EIDD - 2801 الذي يستخدم عادة لمكافحة جميع سلالات الإنفلونزا الموسمية، والذي بيّنت التجارب المخبرية أنه فعّال أيضاً ضد الفيروسات التاجيّة، ومنها «كورونا» المستجدّ.