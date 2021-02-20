شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثينية «تنافس» جوتيريش على منصب الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

تطمح مواطنة كندية تبلغ 34 عاماً وتعمل في إحدى الوكالات الأممية، بأن تصبح أمينة عامة للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2022، حيث أعلنت عن رغبتها هذه للجمعية العامة للمنظمة الدولية في رسالة يوم الجمعة.

وقالت أرورا أكانكشا المولودة في الهند في 31 تموز/يوليو 1986 لعائلة فرت من باكستان بعد التقسيم عام 1947: «نحن لا نحترم أهدافنا ووعودنا، ونفشل إزاء مَن يجب علينا أن نخدمهم». وأضافت الشابة التي بعثت رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، وإلى سفراء الدول الأعضاء في المنظمة: «نحن هنا لحل الأزمات الإنسانية، لا لإدامتها».

ومن خلال نهجها هذا، تعتزم أكانكشا، الموظفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره نيويورك، مواجهة رئيس الوزراء البرتغالي السابق والأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (71 عاماً) الذي أعلن بداية كانون الثاني/يناير ترشحه لولاية ثانية لفترة 2022-2026. وتلقى جوتيريش منذ إعلانه رغبته في إعادة الترشح، دعماً واضحاً من المملكة المتحدة وألمانيا والصين. ورداً على سؤال حول ضغوط محتملة تُمارَس لثني الكندية عن الإبقاء على ترشيحها، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم يطلب من أرورا أكانكشا الاستقالة». من جهته، أكد المتحدث باسم فولكان بوزكير، بريندن فارما، أنه «لا يمكن للأفراد أن يصبحوا مرشحين إلا عندما يتم إبلاغ أسمائهم إلى الدول الأعضاء من جانب رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي». وحتى الآن، ليس هناك أي مرشح رسمي آخر سوى جوتيريش، وفقاً للأمم المتحدة.