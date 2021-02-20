شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة روسية تُثبِّت حكماً على نافالني وتخفف الحبس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبّتت محكمة استئناف في موسكو، السبت، الحكم بالسجن الصادر بحق الناشط الروسي أليكسي نافالني الملاحق بعدة قضايا، مع تخفيضها بشكل طفيف إلى عامين ونصف العام، وهي أول عقوبة طويلة الأمد يتمّ تثبيتها بحق نافالني خلال عقد من المواجهات والخلافات مع السلطات. وخفّض القاضي مدة الحكم بشهر ونصف، بعد احتسابه الفترة التي قضاها المعارض في الإقامة الجبرية. وبالتالي على الناشط البالغ 44 عاماً، قضاء عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام. وكان القضاء حول بالأساس عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ لإدانة نافالني في قضية احتيال تعود إلى عام 2014، إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ لاتهامه بانتهاك شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه بنقله إلى ألمانيا. ورفض أحد محامي المعارض فاديم كوبزيف بقرار «متوقع» و«غير قانوني»، معلناً أن موكّله سيحيل القضية إلى محكمة التمييز. واعتقل نافالني في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته روسيا مراراً وتكراراً. وأمام الدعوات الغربية إلى إطلاق سراح الناشط، أعلنت روسيا أنه ليس هناك أي أساس قانوني للإفراج عن نافالني، رافضة بذلك طلباً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنه. واعتبر وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة «غير منطقي وغير قانوني».