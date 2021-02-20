شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان بالرصاص في تفريق تظاهرة ضد انقلاب ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماندالاي (ميانمار) - أ ف ب

قُتل متظاهران وجُرح حوالي ثلاثين آخرين في ماندالاي في وسط ميانمار، بعد إصابتهم بعيارات أطلقتها قوات الأمن، وفق ما أفاد مسعفون السبت. وقال مدير فريق الإسعاف في ماندالاي هلاينغ مين أو، إن شخصين قُتلا أحدهما قاصر أُصيب برصاصة في الرأس، موضحا أن نصف الجرحى البالغ عددهم حوالى ثلاثين، «أُصيبوا برصاص حيّ». وتدخّل مئات عناصر الشرطة لفض تظاهرة في حوض لبناء السفن في المدينة. وقال عامل صحي لوكالة الصحافة الفرنسية «استقبلنا ستة رجال مصابين بجروح بالرصاص، بينهم اثنان جروحهما بالغة». وأكد طبيب في المكان استخدام الرصاص الحيّ. ورغم تشديد الجيش عمليات القمع، استمرت الدعوات إلى العصيان المدني مع تنظيم العديد من التظاهرات والإضرابات. وتُوفيت الجمعة متظاهرة شابة متأثرةً بجروحها، وهي أول ضحية للقمع العسكري منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير. وطالب المتظاهرون، السبت، بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي، وآخرين وإلغاء دستور 2008، الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري ويمنح الجيش دوراً حاسماً في السياسة. وقال كي جونغ، وهو زعيم شاب من أقلية الناجا، وأحد منظمي احتجاج السبت، إن «بعض أحزاب الأقليات لا تشارك في الحركة المناهضة للانقلاب، وإن ذلك انعكاس لكيفية تقاعس أونغ سان سو تشي، عن إقامة تحالفات مع أحزاب سياسية عرقية». واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار في الأول من فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، وفازت فيها «الرابطة الوطنية للديمقراطية».