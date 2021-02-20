شكرا لقرائتكم خبر عن حريقان في مخيمين لطالبي اللجوء باليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليسبوس (اليونان) - أ ف ب

أتى حريقان يبدو أنهما عرضيان على خيمتين دون التسبب في سقوط أي ضحايا في مخيمين للمهاجرين بجزيرة ليسبوس، والبر اليوناني، حيث تندد المنظمات غير الحكومية بظروف إقامتهم، وفقاً لمصادر متطابقة.

وفي ليسبوس ببحر إيجه، قال مسؤول إعلامي في خدمة الإطفاء في تصريح صحفي، إن الحريق الذي أُبلغ عنه بعد ظهر الجمعة في خيمة وسط مخيم كاراتيبي «نجم عن ماس كهربائي، ربما بعد عطل في السخان».

كما احترقت خيمة ثانية مجاورة دون وقوع ضحايا، وفق أحد العاملين في المخيم.

ومساء الجمعة، اندلع حريق آخر أمام خيمة في مخيم ديافاتا شمال البر الرئيسي لليونان، حيث يعيش أكثر من ألف طالب لجوء.

وذكرت خدمة الإطفاء أنه «تم إخماد الحريق بسرعة، واحترقت خيمة»، وبحسب المعلومات الأولية، حاول طالبو اللجوء إشعال النار لتدفئة أنفسهم.

وأرهقت موجة البرد التي تشهدها اليونان منذ بداية الأسبوع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في مخيمات البلاد.

وتم تجهيز مخيم كاراتيبي، الذي يستقبل 6 آلاف شخص، على عجل في أيلول/سبتمبر، في موقع معرض للفيضانات والرياح، بعد أن دمر حريقان مخيم موريا، الأكثر اكتظاظاً وبؤساً في أوروبا.

ونبهت منظمات حقوقية غير حكومية مؤخراً من تدهور ظروف الإقامة في مخيم كاراتيبي في ظل البرد الشديد، وطالبت بفتح الكنائس وغيرها من المباني حيث تتوفر التدفئة على وجه السرعة لاستقبال الأطفال في المقام الأول.