شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة تحدي السرعة ضمن بطولة الشرطة السنوية للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت صباح السبت مسابقات بطولة الشرطة السنوية للرماية على ميادين الرماية بالخضيرة في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بانطلاق جولتها الثالثة المخصصة للأدوار التمهيدية لمسابقة تحدي السرعة لفئة فرق (رجال)، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والعميد عارف علي الريس مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي نائب مدير الاتحاد، والمقدم أحمد عبدالرحمن العويس نائب رئيس اللجنة العليا للبطولة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

حيث تقام الأدوار التمهيدية على يومين بواقع 11 جولة كل يوم، ويستأنف صباح الأربعاء المقبل اليوم الختامي للبطولة الموافق الرابع والعشرين من فبراير الجاري، والذي سيشهد جولتي الدور قبل النهائي، والختام لتحديد الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.

وتعتمد مسابقة تحدي السرعة على عنصر السرعة في الركض نحو الهدف حيث يتوجب على الرماة الجري بالسلاح (البندقية) لمسافة 100 متر، يليها التسديد علي الهدف من مسافة 200 متر من وضعية الرقود، مما يتطلب منهم التركيز والدقة العالية في التسديد، حيث يمثل التوقيت الزمني في ذلك عاملاً مهماً في احتساب النتائج، ومعرفة الفريق الحاصل على أعلى معدل من النقاط.

وشهدت جولات اليوم حرفية ومهارة كبيرتين من جانب رماة الفرق المشاركة، حيث أبرزت مقدرتهم، وحسن إعدادهم للتعامل مع سيناريو المسابقة الذي يحاكي جانباً من مهام رجال الشرطة والأمن الرامية إلى حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.