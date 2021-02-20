شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص الآليات بالشارقة فحص 331 ألفاً و726 مركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، سعي القيادة الدائم والمتواصل نحو تقديم أفضل الخدمات للجمهور وتسهيل الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة، وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها بما يتوافق مع أهداف وزارة الداخلية لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم الكي أنه تم فحص (331726) ألف مركبة خلال العام المنصرم 2020 في جميع مراكز الفحص الفني على مستوى إمارة الشارقة والبالغ عددها (12) مركز فحص، كما بلغ إجمالي المركبات التي تم تجديدها في الفترة من تاريخ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من العام المنصرم 2020 بلغ (273369) مركبة، حيث شملت (67523) مركبة عبر مراكز الخدمة، و(172906) مركبة عبر التطبيقات الذكية، و(32940) مركبة عبر خدمة جهاز سهل.

وأشار مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إلى افتتاح عدد من الحارات لفحص المركبات من موديل 2015 حتى العام الحالي من دون نزول قائد المركبة.

واستكمالاً للحملة المرورية «جدد مركبتك»، أفاد المقدم خالد الكي، أن الحملة تهدف إلى تجديد المركبات المنتهية بالإمارة، حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من التعرض لحوادث السير والمرور.