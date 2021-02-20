شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تودع «المطرب الأصيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

غيّب الموت، السبت، الفنان محمد وهيب الذي يعد أحد أبرز روّاد الغناء الأردني وصاحب لقب «المطرب الأصيل»، وذلك عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ووصف د.باسم الطويسي، وزير الثقافة الأردني، وهيب بـ «الراحل الكبير»، مؤكداً بصمته الواضحة على الأغنية الأردنية وحضوره على الصعيد العربي خلال مشوار فني تجاوز 50 عاماً.

وأشارت نقابة الفنانين إلى أعمال وهيب غناء وتلحيناً منذ التحق بالإذاعة عام 1958 وتقديمه سلسلة وطنية لأبرز الشعراء.

ودرس وهيب الموسيقى في القاهرة على أيدى كبار الفنانين المصريين وساهم في تأسيس الإذاعة الأردنية وشارك في حفلات مع فريد الأطرش وشفيق جلال ومحمد رشدي وظهر في وصلة ختامية قصيرة مع عبد الحليم حافظ.

اكتشف وهيب العديد من الفنانين الأردنيين بينهم فيصل حلمي ونهاوند وساعد مواهب في بدايتها مثل فادي رأفت فؤاد عندما قدّما معاً «دويتو» بعنوان «خلينا حنيّنين».

في رصيد الراحل أغان معروفة بينها «شيلي هالنظارة» و«طلوا الحلوين» و«يا سليّمة» و«ممنوع الحب» و«الشال الليموني» وأخرى وطنية أبرزها «إنت إبني» و«حبيبي يا وطني» وأوبريت «الكوفية الحمراء» فضلاً عن نشيد «اسم الحرية»، ونال جائزة الدولة التقديرية في الأردن عام 2011.