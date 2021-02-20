شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لمشترية أكسسوارات بدولارات مزورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

دانت محكمة الجنايات بدبي، إفريقية، في قضية حيازة دولارات مزورة والاحتيال بها على بائع آسيوي، وقضت بحبسها 3 أشهر وتغريمها 200 ألف درهم، بالإضافة إلى قيمة المشتريات وإبعادها عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

دارت أحداث القضية في أحد متاجر بيع الإلكترونيات والاكسسوارات، حين حضرت المدانة وآخر من نفس جنسيتها للاستفسار عن قيمة بعض الهواتف المعروضة ومن ثم غادرا المتجر وبعد ساعتين رجعت المدانة والشخص الآخر لدفع قيمة هاتفين وثلاث ساعات يد وعطر رجالي وآخر نسائي بالدولار الأمريكي.

وحسب إفادة المبلغ في أوراق القضية أن المدانة دفعت ألف دولار أمريكي قيمة المشتريات وأرجع لها البائع 222 درهماً فرق سعر قيمة المشتريات، وأنه فوجئ عند استبدال العملة من شركة للصرافة أن العملة مزيفة فقام بإبلاغ الجهات المختصة.

وحسب تقرير الأدلة الجنائية في شرطة دبي وفحص كاميرات المتجر ثبت زيارة المدانة وآخر للمتجر والاحتيال على البائع بأوراق نقدية أجنبية من فئة 100 دولار مزيفة بشكل احترافي يتعذر على الشخص العادي اكتشافها.