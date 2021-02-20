المؤبد لـ 3 شبان أدينوا بالشروع في الاغتصاب

أبوظبي:”الخليج 365”

دانت محكمة جنايات أبوظبي، 3 متهمين عن تهم حجز الحرية، والشروع في الاغتصاب، والاشتراك فيها للارتباط، وأصدرت أحكاماً عليهم بالسجن المؤبد. كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الأول (م.م) عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم، وعن جريمتي صدم دورية الشرطة وإتلافها للارتباط بالحبس لمدة سنة، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية، قضت المحكمة عليه بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 30 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثاني، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني (س.م) عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم.

كما دانت المتهم الثالث (ع.س) عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف درهم.

من جانبها، أكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن أمن وسلامة أفراد المجتمع، أولوية قصوى، وأشادت بدور شرطة أبوظبي في القبض على المتهمين خلال وقت قياسي، والاستجابة السريعة للبلاغ، ليتم ضبط المتهمين وتقديمهم للمحكمة.



تتلخص تفاصيل الواقعة، في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئا بقدوم مركبة بها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، إلا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.



واستطاع المجني عليه الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع متهمان بالفرار، إلا أن الشرطة توصلت إليهما بسرعة، وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالاصطدام عمداً بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها ومعرضاً حياة أفرادها للخطر، فتم القبض على جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم إلى المحكمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.