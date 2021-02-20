شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يدعم العدالة الناجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية، ويدعم الفكر الخاص بالسرعة في التقاضي والعدالة الناجزة.

وأضاف "أبو العلا"، في بيان له اليوم: "سعدت كثيرًا بقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بكتابة التحقيقات إلكترونيًا، بديلًا عن كتابتها يدويًا، للمرة الأولى في تاريخ النيابة، خاصة وأن القرار يأتي استمرارًا لتوجه النيابة العامة، والقيادة السياسية المصرية، نحو التحول الرقمي".

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن تلك الخطوة توفر الوقت والجهد، وتسهل مهمة النيابة في نظر مختلف القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة إنجاز العملية القضائية، وتوثيق وحفظ وأرشفة تلك التحقيقات إلكترونيًا ، موضحا أن ملف التقاضي يثبت الان بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من الإنجازات في التحول الرقمي ، وبشكل خاص فيما يتعلق بتيسير عملية التقاضي، وميكنتها".

وكانت قد أعلنت النيابة العامة بدء كتابة التحقيقات فى كل القضايا إلكترونيا على مستوى الجمهورية، بدلا من النظام الورقى المعتمد حاليا.

وأكدت النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على جهاز الحاسب الآلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حماده الصاوي النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات الكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا وتكليفه إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة العامة.