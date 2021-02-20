شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأرقام المخيفة للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الزيادة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، فإنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها، ويرصد الخليج 365، الزيادة السكانية فى السنوات الماضية طبقا للاحصائيات الرسمية كالتالى:

1- تشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 بلغ نحو 5.2 مليون.

2- ووصل عدد السكان إلى 5 ملايين فى عام 1850.

3-تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978.

4- فى عام 2005 زاد العدد إلى نحو 70 مليون نسمة.

5- فى ظل الزيادة بلغ عدد سكان مصر فى الداخل 87.9 مليون نسمة فى عام 2015.

6- فى عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، فى حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017.

7- فى بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفى عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة.

8- فى عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة فى الداخل، أما فى هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ101,530,411 نسمة.