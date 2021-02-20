3 بنوك تعتزم نشر 2800 ماكينة صراف آلي في العام الجاري ضمن مبادرة المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تعتزم 3 بنوك هي الأهلي المصري، والزراعي المصري، والقاهرة نشر 2800 ماكينة صراف آلي (ATM) خلال العام الجاري على مستوى محافظات مختلفة في مبادرة البنك المركزي المصري، بحسب مسؤول البنوك الثلاثة لمصراوي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قرر في يونيو الماضي إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى، في إطار جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بهدف تيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، من خلال زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم تدشين ألف ماكينة صراف آلي خلال العام الجاري ونفس العدد العام المقبل 2022 بهدف تغطية المحافظات والمناطق المختلفة لتسهيل عمليات السحب والإيداع الكترونيا علي مدار اليوم.

وأشار أبو الفتوح إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي في البنك حاليا يصل 5 آلاف ماكينة ويصل إلى 6 آلاف ماكينة العام الجاري على أن يقفز إلى 7 آلاف ماكينة بنهاية العام المقبل طبقا لخطة البنك في التوسع في نشر الخدمات الإلكترونية.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يخطط لنشر ألف ماكينة صراف آلي جديدة خلال العام الجاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لتسهيل عمليات السحب والإيداع على مدار اليوم دون معاناة دخول الفرع.

وأضاف البنك أنه انتهى من نشر 200 ماكينة صراف آلي من بداية العام الجاري من إجمالي العدد المستهدف تركيبة مع مواصلة مجهودات البنك في نشر باقي الماكينات المستهدفة في المناطق المحددة طبقا للخطة المدروسة.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لنشر 800 ماكينة صراف آلي خلال العام الجاري في إطار مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي مع مراعاة توفير ماكينات تتناسب مع ذوي الحاجات الخاصة.

وأشار أن عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنك تجاوزت ألف ماكينة بنهاية العام الماضي ومن المقرر تصل إلى أكثر من 1800 ماكينة بنهاية العام الجاري.

وكان البنك المركزي حث في خطاب سابق له البنوك على ضرورة مراقبة المستوي التشغيلي لمنظومة الصراف الآلي، والتأكد من كفاءتها وقدرتها على استيعاب الزيادة في أعداد الماكينات، مع ضرورة الالتزام بالتغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، وتوفير نظام إلكتروني لمتابعتها باستمرار وحل أي مشاكل تشغيلية قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.