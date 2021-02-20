برايم جروب تستعد لطرح شركتي "هوسبيتاليتي" و"العقارية" بالبورصة هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال تامر وجيه رئيس مجموعة برايم مصر جروب إن المجموعة تخطط لطرح شركتي برايم هوسبيتاليتي وبرايم العقارية في البورصة المصرية خلال العام الحالي.

وأضاف لمصراوي أن حالياً تجري الشركة الدراسات اللازمة حول هذا الطرح وستظهر نتائج إيجابية بهذا الشأن خلال الربع الأول من 2021.

وكشف وجيه عن تنفيذ الشركة لمشروع "برايم أوتليت كايرو مول" بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

وأضاف وجيه، أنه من المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيتم إنشاء 200 محل داخل المول لكبار العلامات التجارية العالمية.

وكشف أن المول سيكون الأكبر في مصر من حيث عدد وحجم الماركات العالمية التي ستتوافر به، وأيضاً الأسعار التى ستكون مختلفة تماماً عن أسعار المحلات والمراكز التجارية الاعتيادية كونها منافذ بيع مباشرة للمُصنعين والماركات العالمية.

وأكد أن المشروع هدفه دعم سياحة التسوق في مصر وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، منوها أنه تم التعاقد مع شركة "فري بورت البريطانية" لتتولى إدارة المول.