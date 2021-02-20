إدارة بايدن تُصدر قواعد جديدة للحدّ من الإعتقالات التي تجريها دائرة الهجرة

اسماعيل عبد الحي - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن توجيهات جديدة حظرت فيها على المسؤولين الفيدراليين عن إنفاذ القانون بشأن الهجرة، إجراء إعتقالات واسعة النطاق داخل مجتمعات المهاجرين.

ووفقا لمذكرة وجهت إلى دائرة الهجرة والجمارك، فإن عمليات الإعتقال ستتركز فقط على المهاجرين المتهمين بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، وكذلك الأشخاص الذين تم إحتجازهم مؤخرا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وجاء في المذكرة "تُعرّف مخاطر الأمن القومي على أنها الأفراد الذين شاركوا أو يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو التجسس، ويعتبر المهاجرون تهديدا للسلامة العامة إذا تمت إدانتهم بجريمة تتعلق بالمشاركة في عصابة إجرامية، أو تمت إدانتهم بإرتكاب جناية مشددة".

كما يجب على ضباط إنفاذ القانون إجراء "تقييم واسع وجدي وحديث" حول النشاط الإجرامي للشخص المهاجر وإتخاذ القرارات بناء على الظروف الشخصية والعائلية والصحية والروابط المجتمعية ودليل إعادة التأهيل. ويحتاج ضباط مكتب الهجرة والجمارك إلى الحصول على موافقة من مديري مكاتبهم الميدانية المحلية قبل إلقاء القبض على شخص لا يستوفي هذه المعايير.

وعلى الرغم من أن التوجيهات لا تمنع الإعتقالات، إلا أنها تمثل خروجا واضحا عن القرارات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي أعطت الوكالة حرية واسعة لإجراء إعتقالات بموجب سياسة 2017 التي إستهدفت بشكل فعال جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون إذن قانوني.

ومن المرجح أن تستمر هذه التوجيهات حتى شهر ماي القادم، حيث من المتوقع أن يصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس توجيهات جديدة.

المصدر: "الإندبندت"