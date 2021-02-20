الإمارات تقدم 86 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 86,560 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، السبت، 5,553,391 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 56.15 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19″، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس “كوفيد-19”.