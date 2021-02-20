وعد بمنحه الفرصة.. مدرب تشيلسي يعترف بخطئه في حق نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - اعترف توماس توخيل، المدرب الألماني لفريق تشيلسي، بخطئه في حق نجم “الأسود” حكيم زياش نتيجة عدم الاعتماد عليه كثيراً في تشكيلة الفريق.

وكشف موقع “فيتشاخيس”، المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، أن توخيل اعترف بخطٸه في حق حكيمي، الذي شارك في 19 مباراة منذ التحاقه بشيلسي قادما من أجاكس أمستردام الهولندي، سجل خلالها هدفين ومنح 4 تمريرات حاسمة.

وقال مدرب تشيلسي، استناداً الی المصدر ذاته “هذا خطٸي، إنه قراري.. هناك اختيارات للاعبين الآخرين تجعل حكيم يعاني في الوقت الحالي، أتفهم أنها مسؤوليتي”.

وتابع “عندما أنظر إلى الوتيرة والجدول الزمني للأيام القليلة المقبلة، أنا متأكد من أننا سنحتاج إلى كل لاعبينا”.

وتحدثت مجموعة من التقارير الاعلامية عن رغبة العديد من الفرق في التعاقد مع الدولي المغربي، في ظل وضعيته مع الفريق الانجليزي، أبرزها ميلان الايطالي.