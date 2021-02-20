فلسطين.. 10 وفيات و599 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن "قطاع غزة سجل 90 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس(آذار) الماضي بلغ 195461 تعافى منهم 181470 وتوفي 2172.