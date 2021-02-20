رئيس مجلس الوزراء العراقي يوجه بالإعداد لمؤتمر دولي لإعمار بغداد

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد.



وبحسب "السومرية" العراقية، قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي يرافقه أمين بغداد السيد علاء معن، أجرى جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف".

وبحسب البيان، وجه رئيس مجلس الوزراء أمين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين.

والتقى السيد الكاظمي خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والإسراع في حلها، كما وجّه سيادته بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان ان "الكاظمي خلال جولته التفقدية، التقى بعدد من الضباط وعناصر القوات الأمنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".