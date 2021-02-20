انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات بمشاركة السعودية و 79 دولة

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انطلقت اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 م، الذي يقام للمرة الأولى بنسخته “الهجينة”، ليجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة واسعة من السعودية و 79 دولة افتراضياً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ، أن جلسات المؤتمر الرئيسية تدور حول “ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتها في عصر الثورة الصناعية الرابعة”.