شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات بمشاركة السعودية و 79 دولة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:57 مساءً, 20 فبراير 2021 م
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انطلقت اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 م، الذي يقام للمرة الأولى بنسخته “الهجينة”، ليجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة واسعة من السعودية و 79 دولة افتراضياً.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ، أن جلسات المؤتمر الرئيسية تدور حول “ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتها في عصر الثورة الصناعية الرابعة”.